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16:57

Чиновница на Алтае сочла завышенными требованиями недовольство учителей зарплатой в 9 тысяч рублей

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью изданию Amic.ru сравнила желание начинающих учителей получать достойную зарплату вместо нынешней в девять тысяч рублей с «завышенными требованиями» и желанием иметь Mercedes.

Отвечая на вопрос о молодых учителях, которые получают зарплату в девять тысяч рублей, Четошникова призвала педагогов к адекватности. «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes», - сказала чиновница, добавив, что задача региональных властей – «работать с молодежью в этом вопросе».

В разговоре с РИА «Новости» Четошникова объяснила свои слова личным опытом:

«Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», - сказала чиновница.

Она добавила, что ей «конечно, хочется», чтобы молодежь «жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». По ее словам, жизнь динамично меняется, открывая возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».

«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», - заключила чиновница.

Высказывания чиновников иногда вызывают большой резонанс. Так, чиновница из Свердловской области Ольга Глацких прославилась заявлением, что государство «вообще в принципе ничего не должно» молодежи, и что оно не просило родителей их рожать. Ее отстранили от должности, но в итоге она вернулась к работе и потом ушла в отставку. ЗАКС.Ру рассказывал о самых заметных и странных высказываниях представителей власти последних лет.

 

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19:44    
Что такого сказала эта личинка Матвы Четошникова, чего бы не говорила в свое время сама Матва?
Или тот же путинский Димон?

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