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17:58

Активисты пикетировали у администрации президента против преследования геев в Чечне

В Москве у здания администрации президента активисты вышли в одиночные пикеты, требуя прекратить преследования лиц нетрадиционной ориентации и «убийства чести» в Чечне, передает «Новая газета».

Пикеты у администрации продолжались около получаса, затем активисты переместились на улицу Маросейка. Никого не задержали.

Активистка «Социалистической альтернативы» Александра Алексеева заявила, что власти ничего не предпринимают, несмотря на информацию о «новых задержаниях, пытках и убийствах», опубликованных «Российской ЛГБТ-сетью». «Кто-то говорит, что это какая-то утка, что геев в Чечне нет. Власти пытаются замолчать эту тему. На антифашистском марше задержали наших друзей-активистов именно за упоминание ситуации в Чечне», - подчеркнула Алексеева.

В 2017 году «Новая газета» писала, что в Чечне свыше ста человек были задержаны по подозрению в нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, задержанных помещали в секретные тюрьмы и пытали, заставляя назвать имена других гомосексуалов, три человека были убиты.

Власти Чечни называли информацию издания ложью. Сам Кадыров во время встречи с президентом Владимиром Путиным опроверг информацию этих «провокационных статей», отметив, что «даже говорить про это неудобно». Официальные проверки информацию о преследовании геев в Чечне не подтверждают.

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23:45    
21-11
Прошу, не рассказывай больше никому.

21:11    
18:25 латентный гей не прикидывайся ненавистником. В газете ругаешь, потом к ним бежишь миловаться и отдаваться.Зтем идёте под радугой агитировать за ЕР родимую. и поёте ей многие лета!

20:15    
Зато в толерантном питерском штабе ОНФ член эксперт - подружка Косткиной и ВИМ известный ВИЧ-гей Дима Чагин, он же антикарщик и черный риэлтор, организовавший еще в начале 90х ОПГ чистильщиков-убийц, в числе которых были чиновники, депутаты, интенданты Можайки и прочие ответственные лица, разворовывающие ведомственный госжилфонд.

20:08    
А что? Никого не задержали ?  Почему? Нельзя пикетировать только про ПУ, а про ЖО ПУ - можно???

18:25    
Всех гомосеков на нары или каторжные работы до старости!

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