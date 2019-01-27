На Дворцовой площади начался военный парад На Дворцовой площади в память о 75-летней годовщине полного особождения Ленинграда от нацистской блокады проходит военный парад и смотр военной техники. Под звуки оркестра, состоящего из 400-х человек, на площадь вынесли российский флаг и знамя города-героя Ленинграда. Смотр войск принимает командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник, герой России Александр Журавлев, объявивший минуту молчания. В действии участвует около 2,5 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой техники, сообщается на сайте Пятого канала. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен