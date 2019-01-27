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11:16

Немцы выплатят блокадникам миллионы евро

Правительство Германии безвозмездно направит в Петербург 12 млн евро, предназначенных для ныне живущих жертв блокады, а также для модернизации госпиталя ветеранов и создания нового немецко-российского общественного центра. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на совместное заявление министров иностранных дел обеих стран. Свой поступок европейцы называют добровольным, гуманитарным и преисполненным ответственности за содеянное политиками прежних лет.

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем", - в переводе гласит текст документа.

27 января отмечается 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. На Дворцовой площади по этому поводу прошел военный парад.

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15:35   Харьковчанин   harkov@pochta.net
Не 12 млн, а 12 млрд. всем потомкам гражданских СССР для компенсации только одних материальных потерь рядовых семей - депутатам всех уровней стоило бы сформировать межправительственный орган по подаче исков к германии и евросоюзу - за такими требованиями действительно будущее «двухсторонних отношений»

14:40    
Разворуют. Как в свое время разворовала собчачка со товарищи фонд выплат ветеранам.

14:36    
Не евреям-блокадникам то все миллионы пойдут??? Ведь раньше они по 2,5 тысячи выплачивали только евреям-блокадникам! Русским блокадникам - НИЧЕГО!!!

13:08    
13:04. Нужна жёсткая политическая воля какой была у Сталина и тогда всё можно требовать и добиваться выполнения требований, возможно, и силой! Россия, вперёд!!!

13:04   бетономешалка  
11:32 немцам спасибо скажите, могли бы вообще ничего не давать и подальше послать, Вы сейчас не в том положении чтобы что-то требовать у кого-то мой дорогой ватный патриот)

11:32    
Жалкая подачка...Немцы должны ежедневно выплачивать России миллионы евро за смерть миллионов советских людей, за тотальные разрушения городов, сёл, промышленных объектов!Только за позорную сдачу ГДР западным немцам национал-предатель Горбачёв с них мог потребовать МИЛЛИАРДЫ немецких марок, но отдал даром, а сотни тысячи воинов ГСВГ вывел из ГДР и бросил с семьями без жилья в болота... России(Путину) можно даже брать пример с поляков, которые сейчас на официальном уровне требуют с Германии СОТНИ МИЛЛИАРДОВ(!!!!!!!!!!!!!!!) евро за тот вред, который нанесли немцы в ходе 2МВ...

11:23    
Это действительно хорошая новость и ответ любителям побряцать оружием, ссылаясь на прошлое.

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