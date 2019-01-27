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12:31

Вишневский: Какой парад, когда даже снег не могут убрать?

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский подвел итог многомесячной безуспешной борьбе против военного парада, проходящего 27 января на Дворцовой площади в годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Помимо неверной "бравурной" эмоции, выбранной к скорбному дню, его не устраивает также растущая с каждым годом фальшь и создание ложного представления о трагических днях 1941-1944 годов. Программный текст на эту тему появился в Facebook лидера фракции петербургского "Яблока".

"Он все больше превращается в праздник начальства, хлопочущего лицами так, как будто бы это они защищали осажденный Ленинград или прорывали блокаду, сражаясь на фронте. В день "инсталляций" и "реконструкций", где пытаются "воспроизвести атмосферу блокады" - одевая актеров и курсантов в старую военную форму, расставляя на улице противотанковые "ежи" и раздавая еду из полевых кухонь (чего никогда не было в блокадном городе)", - печально констатирует Вишневский.

Кроме того, парад, будучи по природе своей явлением не вполне будничным и по-своему избыточным, политику кажется странным сосредоточением чиновньичьих усилий, в то время как более насущные и первоочередные проблемы, требующие срочного решения, продолжают этой зимой быть сверхактуальными.

"Какой парад? Когда улицы города, которые новая городская власть не может убрать от снега и льда, напоминают иллюстрации к воспоминаниям о блокаде? И скользящие и падающие горожане на каждом шагу поминают власть недобрым словом?", - риторически вопрошает депутат.

Официальное празднование 75-летия освобождения города закончится артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости в 21 час вечера.



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14:21   Игорь  
Не "можем повторить!", а "никогда больше!"...
Вишневский
Уже не можем повторить,
Что раньше делали легко мы.
Порвал связующую нить
Один чудак малознакомый.
Уже мы больше никогда
Стройны не будем и красивы.
И за борт&#972;м шуметь вода,
А ты играть с волной игривой.
И твое мнение никто
Уже никто теперь не спросит.
А скажут: «Конь идет в пальто.
И как земля такого носит?
Уже и в Каннах не пройду
По красной, медленно, дорожке.
Не спросят, что имел ввиду…
Покормят, может быть, из ложки.
Не прослезится малый зал,
От слов, что я сейчас вещаю.
А спросит: «Что ты пробурчал?..
Подаст воды. Возможно, чаю…

13:47   Семен   vprokovjev@yandex.ru
Вишневский как всегда ничем недоволен. Снег днем и ночью  валит , что же теперь не проводить Парад? У нас во дворе только успевают дороги чистить, за ночь снова все заваливает....

13:45    
Ну, хорошо, начальнички решили провести парад.
Ну, а как насчет того, что здание Штаба Гвардии на Дворцовой площади, 4, под стенами которого они устроили парад, стоит с облупившейся штукатуркой на полдома, зияет кирпичами.
У вас что, артобстрел прошел накануне? Может, авианалет?
Может, у вас в порядке вещей - проводить парады с драными задницами, в обуви, просящей каши?
У вас здание, перед которым вы парадируете, обваливается на глазах, и вам насрать на это!

13:20    
Еврей Вишневский всё поучает как россиянам отмечать снятие фашистской блокады с Ленинграда...Пусть лучше расскажет почему 6 миллионов(!!!!!!!!!!!!!!!!) евреев покорно, без всякого сопротивления фашистам отправились к расстрельным ямам и газовым камерам, в то время, как была страшная нехватка войск, когда те же РУССКИЕ пацаны-курсанты подольского училища (всего 500 человек) ценой своей жизни отразили танковый прорыв танкистов Гудериана с южного направления Москвы!!! Взвода, роты порой не хватало вступить в бой, а тут 6 МИЛЛИОНОВ,по сути, добровольно отправились на тот свет...Потому РУССКИЕ ПАРАДОМ отмечают снятие блокады героического Ленинграда, а евреи всё слёзы льют у стены плача...

12:56    
Тель-Авив не спрашивали.

12:48    
Парад был великолепен в честь доблестных защитников и освободителей Ленинграда и крайне необходим в непростой международной обстановке! Ну, а вечером в БКЗ "Октябрьский" приглашённые блокадники искренне помянут не доживших до снятия блокады ленинградцев...

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