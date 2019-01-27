Вишневский: Какой парад, когда даже снег не могут убрать?

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский подвел итог многомесячной безуспешной борьбе против военного парада, проходящего 27 января на Дворцовой площади в годовщину освобождения Ленинграда от блокады. Помимо неверной "бравурной" эмоции, выбранной к скорбному дню, его не устраивает также растущая с каждым годом фальшь и создание ложного представления о трагических днях 1941-1944 годов. Программный текст на эту тему появился в Facebook лидера фракции петербургского "Яблока".

"Он все больше превращается в праздник начальства, хлопочущего лицами так, как будто бы это они защищали осажденный Ленинград или прорывали блокаду, сражаясь на фронте. В день "инсталляций" и "реконструкций", где пытаются "воспроизвести атмосферу блокады" - одевая актеров и курсантов в старую военную форму, расставляя на улице противотанковые "ежи" и раздавая еду из полевых кухонь (чего никогда не было в блокадном городе)", - печально констатирует Вишневский.

Кроме того, парад, будучи по природе своей явлением не вполне будничным и по-своему избыточным, политику кажется странным сосредоточением чиновньичьих усилий, в то время как более насущные и первоочередные проблемы, требующие срочного решения, продолжают этой зимой быть сверхактуальными.

"Какой парад? Когда улицы города, которые новая городская власть не может убрать от снега и льда, напоминают иллюстрации к воспоминаниям о блокаде? И скользящие и падающие горожане на каждом шагу поминают власть недобрым словом?", - риторически вопрошает депутат.

Официальное празднование 75-летия освобождения города закончится артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости в 21 час вечера.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.