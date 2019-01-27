Беглов зашел к блокаднице поздравить ее со столетием

Врио губернатора Александр Беглов навестил 27 января жительницу Приморского района, блокадницу Елену Галиндо, чей сотый день рождения совпал с датой 75-летия полного освобождения Ленинграда от осады, сообщает официальный сайт Смольного.

Городской начальник был "вооружен" поздравлениями, цветами и подарком лично от главы государства Владимира Путина.

Елена Галиндо, имея квалификацию медсестры, стала активной участницей Великой Отечественной войны с первых же ее дней. В ее послужном списке числятся такие награды, орден "Отечественной войны 2 степени", медаль "За боевые заслуги" и медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг".

Во время визита Беглова на Дворцовой площади прошел военный парад.

Фотография: Официальный сайт петербургского правительства

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