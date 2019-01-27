Путин поручил выделить 150 млн рублей мемориальному музею блокады

Глава российского государства Владимир Путин подписал распоряжение, предусматривающего выделение из его президентского резервного фонда суммы в 150 млн рублей в бюджет Петербурга, о чем сообщается на официальном сайте Кремля.

Деньги должны пойти на создание новой экспозиции в государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, располагающемся в Соляном переулке.

Проследить за судьбой 150 млн первое лицо государства поручил Министерству культуры, которое впоследствии должно будет отчитаться об исполнении задания, а также полпреду по Северо-Западному федеральному округу, Александру Гуцану.

Ранее Путин прислал подарок петербурженке Елене Галиндо, чей столетний юбилей 27 января совпал с 75-летием освобождения города от фашистской блокады.