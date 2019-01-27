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27 января, 16:05

Путин выступил перед петербуржцами по случаю Дня снятия блокады

Праздничный концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Ленинграда от немецкой блокады, посетили первые лица страны и города: президент Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, передает официальный сайт Смольного.

Сообщается, что глава государства поздравил собравшихся в зале БКЗ "Октябрьский" 3700 петербуржцев со сцены. Горожан развлекали также музыкально-театрализованным произведением под названием "Слушай, страна, говорит Ленинград".

Кроме того, во время своего визита в родной город Путин вместе с врио губернатора Александром Бегловым съездили на Пискаревское мемориальное кладбище с тем, чтобы возложить цветы в память о погибших в годы блокады.

Утром на Дворцовой площади прошел 45-минутный военный парад, во время которого играл большой военный оркестр и происходил смотр боевой техники.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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27 января, 19:36   Дед Иван   РУСЬ
Путин, чем выступать "бла-бла-бла ", лучше бы предвыборные свои обещания выполнял! То, наобещал с 2002 года и по сей день много и ничего не выполнил! Этим бы он гораздо был бы полезней людям!Пустобрех!

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