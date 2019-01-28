МГЕР презентовала Беглову и Макарову "непридуманную" книгу о блокаде

Представители "Молодой гвардии" - молодежного "крыла" единороссов - в ходе праздничной программы в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады презентовали книгу о тех драматических событиях двум первым лицам города, врио губернатора Александру Беглову и спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову. Показ книги "Дневник ветерана. Непридуманная история войны" состоялся во время второго за день концерта, в Ледовом дворце, передает сайт МГЕР.

Отмечается, что ранее, еще в августе 2018-го года, обладателем этого издания стал президент Владимир Путин.

"Молодогвардейцы" делают особый акцент на том, что книга основана на 75-ти устных рассказах реальных людей, что она преисполнена патриотизма и что в ней нет ничего, что "очерняло" бы отечественную историю.

"Наша прямая обязанность – не допустить переписывания истории. Данный проект – в первую очередь адекватный ответ тем, кто пытается подменить факты и принизить роль наших ветеранов. Мы, молодежь, не позволим очернить бессмертный подвиг жителей блокадного Ленинграда", - приводится цитата руководителя петербургской ячейки МГЕР Александра Маликова.

В его планы входит представить "Дневник ветерана" в стенах Мариинского дворца.

Официальные торжества, прошедшие накануне в городе, начались с военного парада на Дворцовой площади и завершились салютом у Петропавловской крепости. Город посещал Владимир Путин.

Фотография: Пресс-служба "Молодой гвардии"

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