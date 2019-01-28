Вишневский собственноручно взялся за уборку снега и льда

Главное лицо партии "Яблоко" в петербургском парламенте Борис Вишневский, регулярно критикующий этой зимой качество уборки дворов и улиц от снега и льда, решил перейти к самостоятельным действиям. В своем Facebook он продемонстрировал читателям то, как, вооружившись сподручными средствами, вышел бороться с последствиями стихии в Василеостровском районе.

Удалось вспомнить молодость и свои горные навыки. Почти, как тридцать лет назад. Надел свой старый анорак, взял свой верный ледоруб, и совершил первовосхождение на пик Беглова по юго-восточной стене. — Борис Вишневский

Ранее депутат выступал с предложением занять зимней уборкой бойцов Росгвардии - в отсутствие крупных протестных митингов, на которых они, как правило, наиболее активны. Об официальной реакции на эту инициативу со стороны руководства силового ведомства пока ничего не известно.

Фотография: Facebook Бориса Вишневского

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