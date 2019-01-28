ВЦИОМ: Три четверти россиян настроены против передачи Курил Японии

Новейший опрос социологической организации ВЦИОМ выявил, что подавляющее большинство соотечественников крайне отрицательно относятся к возможной передаче южных Курильских островов Японии, споры о принадлежности которых не утихают по меньшей мере семьдесят лет. Результаты опроса оказались в распоряжении РИА "Новости".

Процент несогласных - от общего числа опрошенных (1600 совершеннолетних россиян) - составил 77 процентов.

"Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны", - прокомментировал результаты генеральный директор социологической службы, Валерий Федоров.

В свою очередь, пожертвовать островами согласны только 14 процентов респондентов. Всего, согласно опросу, в курсе существующей проблемы находятся почти 80% россиян.

Оба государства, между которыми до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны, дискутируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных островов архипелага - Шикотан и Хабомаи - прописана в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Кремле 22 января Путин выразил удовлетворение ее ходом, однако о конструктивном продвижении переговоров и тем более достижении консенсуса, судя по официальным выступлениям, пока говорить преждевременно.