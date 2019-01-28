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10:20

ВЦИОМ: Три четверти россиян настроены против передачи Курил Японии

Новейший опрос социологической организации ВЦИОМ выявил, что подавляющее большинство соотечественников крайне отрицательно относятся к возможной передаче южных Курильских островов Японии, споры о принадлежности которых не утихают по меньшей мере семьдесят лет. Результаты опроса оказались в распоряжении РИА "Новости".

Процент несогласных - от общего числа опрошенных (1600 совершеннолетних россиян) - составил 77 процентов.

"Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества. Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны", - прокомментировал результаты генеральный директор социологической службы, Валерий Федоров.

В свою очередь, пожертвовать островами согласны только 14 процентов респондентов. Всего, согласно опросу, в курсе существующей проблемы находятся почти 80% россиян.

Оба государства, между которыми до сих пор не подписан мирный договор по итогам Второй мировой войны, дискутируют о принадлежности Курильских островов с середины 20-го века. Возможность беспрепятственной передачи японскому соседу южных островов архипелага - Шикотан и Хабомаи -  прописана в советско-японской декларации 1956-го года.

После встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в Кремле 22 января Путин выразил удовлетворение ее ходом, однако о конструктивном продвижении переговоров и тем более достижении консенсуса, судя по официальным выступлениям, пока говорить преждевременно.

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15:17    
12-20
Советчик липовый. Советую посмотреть нормативку о порядке проведения референдума, т.е. подучить теорию. Для референдума нужен административно-территориальный статус посолиднее, чем у острова с казармой и бараком рыбообработчиц. Так каждый хутор проголосует за присоединение к швейцарскому банку.
Это наша общая земля. Уж если референдум, то всенародный.

12:20    
Опять ложь! Нельзя сказать мнение россиян без референдума. А 1600 опрошенных не формируют мнение 140 млн. жителей России. Не надоело врать??? Наперсточники...
Что касается передачи  Курил, то исходя из опыта Крыма, там следует провести референдум. Население небольшое, затраты небольшие.

11:04    
Курилы -это Россия навсегда! Иначе будет кощунство по отношению к тем тысячам советских воинов, которые отдали жизнь за освобождение островов от японских фашистов-милитаристов! Тем более Сталину острова к качестве трофея были официально гарантированы США и Англией на конференциях в Ялте и Потсдаме!

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