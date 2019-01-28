Профессор Соловей отметил рост наглости и неадекватности у представителей власти

В свете участившихся неполиткорректных высказываний, которые себе стали регулярно позволять депутаты и чиновники по отношению к собственному малоимущему населению, профессор МГИМО и политический эксперт Валерий Соловей предположил, что авторы этих высказываний обнаглели - в более грубой форме данного глагола. Обоснование этому соображению он представил в своем Facebook. По словам ученого, представители власти явно перестали стесняться и считать преувеличением то, что Россия де-факто превратилась в кастовое общество, в котором они являют собой "правящее сословие".

Оно серьезно считает себя новой аристократией, а свои рублевские особняки — новыми дворянскими гнездами. Причем социальное деление осмысливается уже в биологических категориях: есть высший вид господ и есть быдло, которому хватит для выживания 11 тыс. рублей. — Валерий Соловей

Альтернативная версия, рассматриваемая профессором, состоит в росте психических девиаций у власть имущих, но она, отмечает он, вовсе не исключает первой.

"Сознание «властителей» все больше приобретает клинические (или пограничные) черты. Трудно иначе охарактеризовать людей, которые периодически совершают оккультные обряды с целью обретения силы и власти, регулярно обращаются к шаманам при принятии важнейших общенациональных решений, напрямую общаются с «Космосом» и делают еще более фантасмагорические вещи", - поставил свой диагноз Соловей.