Лимонов: У России имидж бесхребетной страны-улитки

Писатель и политик Эдуард Лимонов опубликовал в своем "Живом журнале" полный досады пост, в котором ругает Кремль за его излишне корректное и в то же время нерешительное поведение во взаимоотношениях с другими странами, которые, по мнению лидера другороссов, используют это и позволяют себе по-всякому хамить на правах "старшего товарища".

Одним из таких примеров для него стал сюжет с отравлением семьи бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании. По мнению Лимонова, британцы либо что-то замалчивают, либо откровенно врут, не показывая Скрипалей широкой общественности, в то время как Россия не требует никакой информации и "виновато" повторяет дежурные слова о своей непричастности к случившемуся.

Путино-Песковское умиротворяюще-уклончивое поведение привело к тому, что нас презирают в мире и будут презирать. Кремль выпрашивал участие в Олимпийских играх хоть безымянными собачками, и в результате на нас сейчас только что воду не возят. У нас образ бесхребетной страны-улитки. — Эдуард Лимонов

Следствием этого, к прискорбию писателя, стало угасание в народе патриотической эйфории, давшей о себе знать сразу после присоединения Крымского полуострова к России в 2014-м году.