Высказавшаяся о зарплате учителей алтайская чиновница отделалась замечанием

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сделал замечание главе местного департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой из-за ее слов о «завышенных требованиях» молодых учителей по зарплате, передает ТАСС.

Томенко заявил, что каждый чиновник при общении с «широкой аудиторией» должен понимать, что «он представляет все правительство края».

«Это большая ответственность, поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором. А как раз одно из ключевых положений политики краевых властей - это усиленная работа над ростом заработной платы в крае вообще и у бюджетников в частности», - подчеркнул губернатор.

Томенко поручил министерству образования Алтайского края и управлению по труду и занятости населения подробно проинформировать жителей региона о ситуации с оплатой труда педагогов в системе общего образования. Для этого они представят в СМИ анализ положения дел в сфере за 2018-й и планы на 2019 год.

Ранее Четошникова, отвечая на вопрос о недовольстве молодых учителей зарплатой в девять тысяч рублей, заявила, что «завышенные требования – это не есть хорошо» и сравнила с ситуацией из разряда «дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes».

Высказывания чиновников иногда вызывают большой резонанс. ЗАКС.Ру рассказывал о самых заметных и странных высказываниях представителей власти последних лет.