Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"

Новый проект Алексея Навального, в рамках которого политик предлагает каждому "бюджетнику" официально обжаловать уровень своей зарплаты, если ему недоплачивают, оценил публицист Матвей Ганапольский. Несмотря на правильные побуждения, которые, с точки зрения аналитика, движут главой Фонда борьбы с коррупцией, эффективность альтернативного "профсоюза Навального" он ставит под большое сомнение, уповая на менталитет россиян и их общую инертность. Радииоведущий объяснился в эфире авторской программы.

"Не жили хорошо – нечего и привыкать", "бедный, но честный"... К сожалению великому, российские граждане не желают защищать ни зарплаты свои, ни дома свои, ни самое главное – свое человеческое достоинство. За 18 лет, а до этого за 70 лет советской власти оно растоптано и уничтожено, его нет как субъекта в российском сознании. — Матвей Ганапольский

Вместе с тем, идея безотносительно ее "исполнителей" восхищает обозревателя, так же, как и ее автор, поскольку, по словам Ганапольского, Навальный "не перестает думать о том, как сдвинуть с места страну, которая летит в пропасть".

В основе условного "профсоюза" лежат так называемые майские указы президента Владимира Путина, изданные им еще в 2012-м году и устанавливающие минимальный размер заработной платы для сотрудников бюджетных учреждений, который не должен быть ниже средней зарплаты по тому или иному региону. По мысли Навального, в случае несоответствия реального положения дел майским указам, каждый такой "бюджетник" при помощи юристов ФБК способен добиться справедливости через прокуратуру и суды и повысить тем самым свой уровень жизни.