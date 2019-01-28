В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг

На территории Удельного парка 3 февраля состоится митинг, организованный экологическими активистами из общественного движения "Россия - не помойка", о чем они сообщили ЗАКС.Ру. Известно, что мероприятие согласовано с городской администрацией.

Как говорится, в анонсе, участники намерены озвучить неколько базовых требований. Среди прочего, они добиваются полного запрета на сжигание мусора и замены этой технологии более безопасными методиками утилизации отходов. Кроме того, активисты считают необходимым сделать обязательным для всех петербуржцев раздельный сбор мусора. Мониторинг состояния воздуха, воды и почвы должен стать, по их коллективному мнению, регулярным, а результаты его - общедоступными. Наконец, требуют они, число зеленых зон должно увеличиваться, а не уменьшаться.

На митинг его организаторы пригласили лидеров всех фракций в городском парламенте, руководителей всех смольнинских комитетов, градозащитников и журналистов.