"Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации

Совет «Открытой России» намерен подать в Минюст документы для официальной регистрации российского сетевого движения, заявили в организации.

По словам представителей движения, этот шаг – реакция на административные и уголовные дела, возбужденные против активистов по обвинению в участии в нежелательной организации.

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять свое право на существование и работу в родной стране нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем», – заявили в «Открытой России».

23 января суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко по обвинению в нарушении ст. 284.1 УК РФ (деятельность организации, признанной в России нежелательной). Среди вменяемых ей эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге, а также публикация в Фейсбуке с анонсом образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Это первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в «нежелательной» организации. Таковыми в 2017 году Минюст признавал несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское.