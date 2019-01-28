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13:16

"Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации

Совет «Открытой России» намерен подать в Минюст документы для официальной регистрации российского сетевого движения, заявили в организации.

По словам представителей движения, этот шаг – реакция на административные и уголовные дела, возбужденные против активистов по обвинению в участии в нежелательной организации.

«Если для того, чтобы защитить своих людей и отстоять свое право на существование и работу в родной стране нам нужно предъявить государству бумажку, что мы не иностранцы, мы это сделаем», – заявили в «Открытой России».

23 января суд в Ростове-на-Дону отправил под домашний арест активистку «Открытой России» Анастасию Шевченко по обвинению в нарушении ст. 284.1 УК РФ (деятельность организации, признанной в России нежелательной). Среди вменяемых ей эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге, а также публикация в Фейсбуке с анонсом образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Это первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в «нежелательной» организации. Таковыми в 2017 году Минюст признавал несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское.

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15:25    
13:23 он же 13"24 вы заика себе в колготки накакали. Неужели вас голубка голубая ссильничали другороссы? Недержание из за этого. Теперь всё своё носите  с собой,в колготках.

14:21    
13-30
КЛИЧКО
Тогда эта партия порядочных людей будет рада иметь своим членом любого из действующих функционеров.

13:30    
13.23 и 13.24.
Вам бы только закрывать, закрывать... А Вы лучше откройте "Партию порядочных людей"! Или это Вам не знакомо?

13:24    
Уточните название партии, чтобы не было путаницы.

13:24    
Давно пора "Открытую Россию" закрыть, а членов этой прозападной клоаки под конвоем отправить на просторы Сибири на Отечество поработать!

13:23    
Давно пора "Открытую Россию" закрыть, а членов этой прозападной клоаки под конвоем отправить на просторы Сибири на Отечество поработать!

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