18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:33

В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки

Чиновники из комитета по благоустройству представили на сайте Смольного отчет о своей работе по зимней уборке города за минувшую неделю.

За последние семь дней им удалось убрать и доставить в снегоплавильные пункты 444 тысяч кубометров снега, что пропорционально укладывается в общую статистику с начала месяца: за весь январь вывезли и утилизировали примерно 1,7 млн кубометров снега.

Для борьбы с гололедицей с 21 по 27 января потребовалось 260 тонн гранитной крошки и 15 тысяч тонн соли с песком. Дворники отработали в общей сложности 9,5 тысяч смен.

Между тем, снег в городе продолжается, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский, отправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" собственноручно.

20190128_103728.jpg (253 KB)

Фотография: Официальный сайт петербургского правительства



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:01    
В Москве в 12 раз больше снегоуборочной техники, притом новой!!! Не поверю, что на покупку снегоуборочной техники в Питере многие годы не выделялись средства, зато смотр на Дворцовой проводили ежегодно.
Может финансисты назовут, сколько средств выделялось бюджетом на закупку  снегоуборочной техники.
Куда деньги дели?

13:42    
Вчера хотелось на метро от Пионерской проехать в центр. Пройдя через проспект Испытателей по переходу от трамвая, пришлось вернуться обратно. По накатанной ледяной горке до метро можно было добраться ползком. Правда, снега не было, как и песка...
Вот такие промежуточные итоги.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:57 Заинтересовавшего полицию активиста "Весны" уволили из типографии   2

16:21 Профессор Щеглов ожидает отставок из-за плохой зимней уборки   1

15:52 УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения   1

15:50 Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью   7

15:27 Сотрудница ФБК пожаловалась на шантаж и угрозы со стороны силовиков   2

14:59 На алтайского депутата завели уголовное дело из-за драки с женщинами и подростком

14:25 К "Метрострою" подали новые иски на 30 млн рублей

13:39 В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега   9

13:38 Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам   24

13:33 В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки   2

13:16 "Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации   6

12:59 В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг   6

12:38 В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег   1

12:25 Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"   4

11:55 Высказавшаяся о зарплате учителей алтайская чиновница отделалась замечанием   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.