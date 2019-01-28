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13:38

Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам

Врио губернатора Александр Беглов обвинил депутата Заксобрания Максима Резника в том, что тот якобы публично заявил, что Ленинград следовало бы сдать войскам гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны, аудиозапись опубликовал Telegram-канал «Занавеска Закса».

«Сегодня опять там один из депутатов – Резник – выступал и говорил, что надо было сдать город фашистам», – приводит цитату Беглова Резник в своем Facebook.

В соцсети Резник уточнил, что заявление Беглова прозвучало 23 января на открытии музея блокадной медицины. В тот день врио губернатора ушел из ЗакСа непосредственно во время выступления Резника с трибуны. Однако в тот день депутат ничего не говорил о блокаде Ленинграда: тогда Резник заявил, что не поддерживает кандидатуру Беглова на пост градоначальника, потому что тот, по мнению парламентария, не подходит Петербургу.

О блокаде Ленинграда Резник и Беглов высказывались публично 25 декабря 2018 года, на заседании правительства Петербурга, но и тогда Резник не говорил о возможности сдачи Ленинграда. Депутат поправил выступавшего до него члена совета организации ветеранов войны, заявившего, что блокаду Ленинграда держали «двенадцать стран Европы». Резник напомнил, что Ленинград окружала фашистская армия, и просил не забывать о вкладе демократических европейских государств, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Тогда Беглов вступил с депутатом в спор, заявив, что в годы Второй мировой войны в Европе «никакой демократии не было», «расстреливали и сажали людей, Холокост устроили». Об отсутствии демократии Беглов заявил и 23 января на открытии музея, следует из аудиозаписи.

«[Резник] говорит, что у фашистов в то время в Европе была демократия. Не буду называть страны, которые здесь стояли, окружали наш город. Какая это демократия? Не хочу называть те страны», – заявил Беглов. Какие именно «двенадцать стран» держали блокаду Ленинграда, остается неясным.

Врио губернатора убежден, что в годы войны «одна Англия была независима», а остальные страны «все были под немцами». «Какая там демократия во время войны? С ума просто сошел», – резюмировал Беглов.

В комментариях к записи на Facebook Резник в ответ на вопросы о возможности подачи иска сообщил, что «уже работает над этим». В разговоре с MR7 депутат заявил, что будет «требовать опровергнуть эти слова, поскольку они лживые».

«Беглов прямо говорит, сегодня один из депутатов Резник сказал, что надо было сдать город фашистам. Вот он убежал [с заседания ЗакСа], поехал в музей блокадной медицины и оскорблял меня публично в надежде, что никто не узнает, видимо. Это и мерзость, и трусость одновременно. Вся эта история характеризует господина Беглова, а не меня», – заявил Резник.



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17:06    
14:39, 16:17 Когда СССР гнал миллионами тонн Германии стратегическое сырьё, в сентябре 1940 года проходила Битва за Англию. Это о "самолётиках". Сентябрь 1940 года стоил люфтваффе 1700 уничтоженных самолетов. А Джугашвили-Сталин к этому времени  закончил свою провалившуюся попытку оккупации всей Финляндии и, тем самым, подтолкнул её, ранее ориентировавшуюся на Англию, к союзу с немцами. В сентябре 1940 года в Финляндии высадились первые немецкие части.

16:55   Игорь Албин   Albin@gmail.com
Беглов обиделся как девочка истеричка, и оболгал Резника!  Повести себя глупее просто невозможно! Это не губернатор, а очередная пустышка под управлением Совершаевой-Ковальчуков!

16:45   Кучерявый  
14:39 Кораблики, самолетики говоришь? К примеру выпуск одной высокотехнологичной подлодки для промышленности соразмерен с выпуском 1000 танков, а там пачками выпускали линкоры и подлодки, не воюй Гитлер на море и в воздухе против англосаксов, все производство и ресурсы бросили бы против СССР и твой любимый срален уже к ноябрю 41 поехал бы в клетке в Берлин!

16:17    
15:38. Я вам в процентах импорт Германии в 30 годы даю, а Вы манипулируя в натуре и только за 1940 год, когда Англия и Франция в целом на словах выступили против Германии в защиту Польши...Со второй половины 1941 года ведь тоже ВСЯ торговля между СССР и Германией прекратилась... Дайте лучше данные об экспорте вывезенного промышленного оборудования СССР из Германии в предвоенные годы! Реально это многие и многие десятки заводов, фабрик, ТЭЦ итд., в основном оборонных-авиационных, танковых! В этом и проявилась мудрость и величие ВЕЛИКОГО Сталина! А потом стал доить по ленд-лизу американцев с англичанами!!!

16:11    
15-55
Согласен. Явная провокация и ложь.

15:55    
15:45 Не надо выдавать клевету Беглова за слова Резника. Резник НИКОГДА и НИГДЕ не говорил что "надо было сдать город фашистам". Это типичная фейк-новость от Беглова.

15:45     serg.vainshtein@yandex.ru
13:58 Тем, кто говорит что город следовало сдать, неважно по какой причине, следует в первую очередь сдать свои мандаты. У Резника вобще язык как помело в последнее время. Меньше бы по ушам ездил, да больше по делам.

15:38    
14:39 В 1940 г. (разгар оккупации Европы) в импорте Германии СССР занимал пятое место (после её союзников - Италии, Румынии и оккупированных Голландии и Дании). С декабря 1939 по конец мая 1941 года Германия импортировала из СССР нефтепродуктов 1 млн тонн , зерна (в основном кормовое) &#8722; 1,6 млн тонн, хлопка — 111 тыс. тонн, жмыха &#8722; 36 тыс. тонн, льна — 10 тыс. тонн, лесоматериалов — на 41,3 млн марок, никеля — 1,8 тыс. тонн , марганцевой руды — 185 тыс. тонн, хромовой руды — 23 тыс. тонн, фосфатов — 214 тыс. тонн, а также другие товары. Это ли не "караваны из СССР в Германию"?

15:35    
15-06
"кто ЕЙ прикрывает" - скажите уже на милость, и где Ви, таки, изучали истогию и гусский.

15:21   Ксандр  
13:46 Это ты про Резника что ли? Ну да, большие сомнения вызывает его адекватность, особенно после "политического реп-батла"

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