В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега

Полиция 28 января пришла в одну из петербургских типографий из-за планов активистов движения «Весна» напечатать плакаты, призывающие обратить внимание на некачественную уборку улиц Петербурга в зимний период.

Активист «Весны» Михаил Борисов работает в типографии, где планировалось заказать несколько плакатов с критикой работы коммунальных служб. При этом, сами плакаты еще не были напечатаны. Их издание было только в планах «Весны».

Как рассказал ЗАКС.Ру Михаил Борисов, сотрудники правоохранительных органов заявили, что им поступила жалоба на то что, в типографии якобы планируется создание экстремистских материалов. Также Борисов сообщил, что полицейские спрашивали, почему плакаты о врио губернатора Александре Беглове печатаются «в период выборов». Отметим, выборы губернатора в Петербурге планируются осенью 2019 года. Официально избирательная кампания еще не началась.

По словам Борисова, полицейские уже изъяли четыре системных блока. Сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться в типографии.

«Видимо, вместо того чтобы бороться со снегом и льдом, Беглов решил бороться с Михаилом Борисовым», - поделился с ЗАКС.Ру мнением координатор движения «Весна» Богдан Литвин. Он также заявил, что юристы «Весны» готовы при необходимости оказать Борисову поддержку.

Между тем, снегопады в городе продолжаются, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский, отправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" собственноручно. Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выразил недовольство качеством уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов.

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