18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:39

В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега

Полиция 28 января пришла в одну из петербургских типографий из-за планов активистов движения «Весна» напечатать плакаты, призывающие обратить внимание на некачественную уборку улиц Петербурга в зимний период. 

Активист «Весны» Михаил Борисов работает в типографии, где планировалось заказать несколько плакатов с критикой работы коммунальных служб. При этом, сами плакаты еще не были напечатаны. Их издание было только в планах «Весны».

Как рассказал ЗАКС.Ру Михаил Борисов, сотрудники правоохранительных органов заявили, что им поступила жалоба на то что, в типографии якобы планируется создание экстремистских материалов. Также Борисов сообщил, что полицейские спрашивали, почему плакаты о врио губернатора Александре Беглове печатаются «в период выборов». Отметим, выборы губернатора в Петербурге планируются осенью 2019 года. Официально избирательная кампания еще не началась. 

По словам Борисова, полицейские уже изъяли четыре системных блока. Сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться в типографии.

«Видимо, вместо того чтобы бороться со снегом и льдом, Беглов решил бороться с Михаилом Борисовым», - поделился с ЗАКС.Ру мнением координатор движения «Весна» Богдан Литвин. Он также заявил, что юристы «Весны» готовы при необходимости оказать Борисову поддержку. 

Между тем, снегопады в городе продолжаются, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский, отправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" собственноручно. Ранее вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выразил недовольство качеством уборки улиц второстепенного значения, тротуаров и крыш в Центральном районе. Прокуратура нашла нарушения в зимней уборке улиц и дворов на территории Красносельского, Приморского, Пушкинского и Кронштадтского районов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:10    
15-38
В "заявлении" всё написано.

15:42    
Бордунов, хватит кривляться! США применили в канун выборов Беглова климатическое ОРУЖИЕ, наслав сотни тысяч тонн  снега на наш город!!! Что не ясно!

15:39    
15-27
Правильно!!!
Хамство надоело! Хватит. Все на выборы.

15:38   Бордунов  
Понятно, что менты обезумели. Не понятно, кого они держат за экстремиста - снег, уборку снега или информацию о плохой уборке снега.

15:27    
Не надо хамить людям:
либо вы убираете снег, либо терпите плакаты.

14:37    
14-33 (1)
Если чекисты подключатся к "Весне" и будут работать вместе, то снег  быстро растает, даже в мороз, и техника найдётся, и люди.

14:33    
14-22
Пук-пук... А снег и ныне там. Колеи выше колес, в том числе и у здания ФСБ. За 40лет за рулем видел такое всего два раза, и то на задворках.
Все на выборы.

14:33    
14.22.
Думаете, если к "Весне" подключатся чекисты(какие???), то снег растает?

14:22    
В этом году во всей России, включая Москву, Питер очень снежная зима! Питер(Беглов) справляется с уборкой снега, но прозападные экстремисты пытаются разыграть венесуэльскую карту дискредитации власти на русском снеге...Помимо полиции пора уже к "Весне" подключаться и чекистам!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:57 Заинтересовавшего полицию активиста "Весны" уволили из типографии   2

16:21 Профессор Щеглов ожидает отставок из-за плохой зимней уборки   1

15:52 УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения   1

15:50 Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью   7

15:27 Сотрудница ФБК пожаловалась на шантаж и угрозы со стороны силовиков   2

14:59 На алтайского депутата завели уголовное дело из-за драки с женщинами и подростком

14:25 К "Метрострою" подали новые иски на 30 млн рублей

13:39 В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега   9

13:38 Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам   24

13:33 В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки   2

13:16 "Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации   6

12:59 В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг   6

12:38 В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег   1

12:25 Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"   4

11:55 Высказавшаяся о зарплате учителей алтайская чиновница отделалась замечанием   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.