К "Метрострою" подали новые иски на 30 млн рублей

Три компании – ЗАО «Стройкрансервис», «Строительное управление-121» и АО «Металлокомплект-М» – подали в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти три иска на более 30 млн рублей к компании «Метрострой», передает MR7.

С начала 2019 года к «Метрострою» подали уже более 20 иска. 2,8 млрд рублей с компании также хочет взыскать Дирекция транспортного строительства. 9 января иск с требованием признать компанию банкротом подала налоговая служба.

В «Метрострое» пояснили, что как правило, иски связаны с задержкой оплаты материалов, оборудования и услуг. «Как только у "Метростроя" появится возможность, все законные требования наших контрагентов будут удовлетворены», - подчеркнули в компании.

21 января в Смольном объявили о расторжении всех контрактов с «Метростроем» на строительство объектов петербургского метрополитена. Позже стало известно, что компания все же достроит новую, «коричневую» ветку метро, которая свяжет Калининский и Красносельский районы.