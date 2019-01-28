Сотрудница ФБК пожаловалась на шантаж и угрозы со стороны силовиков

Фонд борьбы с коррупцией выпустил видеоролик, в котором офис-менеджер организации Ольга Булаева рассказала подробности своего необычного и, с ее точки зрения, вопиющего общения с представителями силовых структур.

По словам молодой женщины, ее схватили на станции метро, ближайшей к офису, двое полицейских и бесцеремонно "затащили" ее в подсобное помещение, где оставили, вопреки ее согласию, один-на-один с третьим человеком. Отобрав у Булаевой телефон, он заставил ее выслушать некое "деловое" предложение. При этом он сразу дал знать, что это не задержание и что собеседница ничего не нарушала.

Мужчине якобы недавно стало известно о тяжелой болезни матери Булаевой и, как следствие, тяжелейшем финансовом положении в ее семье, в связи с чем предложил свою материальную помощь в обмен на "сливы" информации из недр организации Алексея Навального. Женщина последовательно и категорично отказывалась, а на вопрос, что для нее можно сделать, она попросила отстранить Владимира Путина от власти. Это разозлило ее визави, и он приступил к угрозам - шантажируя будущей слежкой и давлением на ее близких.

Однако, угрозы Булаева игнорировала, по-своему угрожая в ответ оглаской этого инцидента, и в результате ее отпустили.

"Стыдно быть такими мерзавцами", - резюмировал основатель ФБК Навальный.