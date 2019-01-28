Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью

Активисты АНО «Дозор» обратились в петербургскую прокуратуру, требуя проверить наличие конфликта интересов между спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, его братом Василием Макаровым (замглавы МО Черная речка) и дочерью Мариной Лыбаневой (первый замглавы администрации Петроградского района), передает MR7.

Активисты подчеркнули, что Лыбанева имеет полномочия по распоряжению деньгами из городского бюджета, а Вячеслав Макаров может влиять на формирование бюджета для Петроградского района и входящих в него муниципалитетов.

Вячеслав Макаров выделяет средства на свой округ – Петроградский район – с помощью поправки, заявил глава АНО «Дозор» Александр Арсентьев. Он подчеркнул, что Макаров, как спикер ЗакСа, контролирует работу БФК, которая эти поправки одобряет и сводит в один документ

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование, в котором говорилось в том числе о семейных связях Макарова среди районных и муниципальных властей.

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