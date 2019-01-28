УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения

Петербургские антимонопольщики заподозрили руководство питейного заведения Nebar, расположенного на Литейном проспекте, в нарушении закона о рекламе, о чем сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Поводом для тому послужили жалобы прохожих, возмущенных непристойными "зазывающими" вывесками, на которых нецензурная брань, по мнению горожан, недостаточно тщательно скрыта и зашифрована.

"Любая реклама должна разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом. Неужели в богатейшем русском языке так мало слов, из которых можно сложить интересное и привлекающее внимание рекламное объявление?", - удивляется глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

В ведомстве припомнили, что ранее бар уже становился объектом общественного внимания, причем по той же самой причине.

Заседание специальной комиссии, на котором будет обсуждаться инцидент с участием представителей заведения, назначено на 19 февраля.