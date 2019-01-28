18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:52

УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения

Петербургские антимонопольщики заподозрили руководство питейного заведения Nebar, расположенного на Литейном проспекте, в нарушении закона о рекламе, о чем сообщается на официальном сайте надзорного ведомства. Поводом для тому послужили жалобы прохожих, возмущенных непристойными "зазывающими" вывесками, на которых нецензурная брань, по мнению горожан, недостаточно тщательно скрыта и зашифрована.

"Любая реклама должна разрабатываться с высокой степенью ответственности перед обществом. Неужели в богатейшем русском языке так мало слов, из которых можно сложить интересное и привлекающее внимание рекламное объявление?", - удивляется глава петербургского УФАС Вадим Владимиров.

В ведомстве припомнили, что ранее бар уже становился объектом общественного внимания, причем по той же самой причине.

Заседание специальной комиссии, на котором будет обсуждаться инцидент с участием представителей заведения, назначено на 19 февраля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:30    
Идиоты недонебарные.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

16:57 Заинтересовавшего полицию активиста "Весны" уволили из типографии   2

16:21 Профессор Щеглов ожидает отставок из-за плохой зимней уборки   1

15:52 УФАС заинтересовалось непристойной рекламой питейного заведения   1

15:50 Активисты спросили прокуратуру о конфликте интересов между Макаровым и его дочерью   7

15:27 Сотрудница ФБК пожаловалась на шантаж и угрозы со стороны силовиков   2

14:59 На алтайского депутата завели уголовное дело из-за драки с женщинами и подростком

14:25 К "Метрострою" подали новые иски на 30 млн рублей

13:39 В петербургскую типографию пришла полиция из-за плакатов о плохой уборке снега   9

13:38 Беглов обвинил Резника в заявлении о необходимости сдать Ленинград фашистам   24

13:33 В Смольном отчитались о промежуточных итогах зимней уборки   2

13:16 "Открытая Россия" подаст в Минюст документы для регистрации   6

12:59 В Удельном парке согласовали "мусорный" митинг   6

12:38 В Саратове уволили чиновницу, отправившую учителей убирать снег   1

12:25 Ганапольский не верит в успех идеи "профсоюза Навального"   4

11:55 Высказавшаяся о зарплате учителей алтайская чиновница отделалась замечанием   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.