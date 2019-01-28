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16:21

Профессор Щеглов ожидает отставок из-за плохой зимней уборки

Первое большое телеинтервью врио губернатора Александра Беглова, в котором тот, обсуждая проблему непрерывного снегопада и его тяжелых последствий, заметил, что его команда "не вольна над стихией", прокомментировал петербургский профессор и общественный деятель Лев Щеглов. В радиоэфире он выразил недоумение такой позицией - на его взгляд, абсолютно неубедительной.

Такое ощущение, будто мы в 19-м веке живем. В некоторых районах реконструкторам можно проводить эти идиотские игры в блокаду, потому что антураж и обстановка вполне аутентичные, осталось только убрать машины. Ну это дикость, когда мы день за днем видим горы снега, и они просто ждут весенних лучей.

Лев Щеглов

Для того, чтобы городскому начальству лучше и демократичнее выглядеть, профессор посоветовал главе Петербурга проводить онлайн-совещания с чиновниками на тех телеканалах, которым тот доверяет. В случае, если кто-то из подчиненных не сможет ответить, почему не справляется, по мнению собеседника "Эха Петербурга", нужны отставки.

"Тем более, он не очень-то бережет старые кадры, многих заменил - так вот тебе, пожалуйста, отвратительная, непрофессиональная деятельность. И где разборы полетов?", - удивился Щеглов.

С начала января коммунальные службы вывезли и утилизировали около 1,7 млн кубометров снега. К уборке подключились даже депутаты.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:28    
Сексотерапевт Щеглов с недоумением отметил, что  ВРИО находится в абсолютно неубедительной позиции и дал совет, как лучше выглядеть. Известный Специалист, сразу видит что, извините, к чему.

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