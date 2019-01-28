Заинтересовавшего полицию активиста "Весны" уволили из типографии

Активист движения "Весна" Михаил Борисов, к которому на работу в типографию 28 января явились сотрудники МВД, сообщил в собственном Telegram-канале о том, что его уволили.

Силовики интересовались еще не напечатанными плакатами с критикой правления врио губернатора Александра Беглова и, в частности, критикой уборки снега, качество которой встречает нынешней зимой практически повсеместное недовольство.

Как сообщали в движении "Весна", полицейские изъяли компьютеры, на которых хранились необходимые для печати файлы.

По словам Борисова, силовики не стали его задерживать, но перед тем, как покинуть типографию, пообщались с его непосредственным начальством. Вскоре он узнал о своем увольнении.

Тем временем, снегопады в городе продолжаются, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневский, отправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" своими силами. Профессор и общественный деятель Лев Щеглов ждет от Беглова отставок, "пока еще не все пожилые люди переломали себе шейки бедра".

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