Минздрав предложил разрешить ввоз марихуаны и гашиша в исследовательских целях

Министерство здравоохранения предложило расширить государственные квоты на ввоз каннабиса (марихуаны), его масла и смолы (гашиша) для исследовательских целей, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке, пока оборот каннабиса разрешен и его производных разрешен только для оперативно-розыскной, научной, учебной и экспертной деятельности. Однако также ввоз таких веществ понадобится в том числе для изучения «наркоманического потенциала» препаратов, отметили чиновники.

Предполагается, что исследования будут проводиться на базе «Московского эндокринного завода». Минздрав предлагает установить квоты: на ввоз гашиша и тетрагидроканнабинола – по 300 г в год, марихуаны – 1,1 кг, масло каннабиса – 50 г за тот же период.