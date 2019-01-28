Милонов призвал "отрубать руки" расклейщикам рекламы знакомств

Опубликовав у себя на странице "ВКонтакте" фотографию остановки петербургского общественного транспорта с приклеенной к ней рекламой знакомств, депутат Государственной думы Виталий Милонов разразился гневной отповедью.

В своем лаконичном, но чрезвычайно гневном тексте он потребовал максимально строгого наказания для всех, кто имеет к этим знакомствам и написанному на объявлении номеру телефона какое-либо отношение.

"Для расклейщиков позорных объявлений и их хозяев - тварей нет ничего святого. За организацию борделей только пожизненно, проституток на 10 лет в лагеря. Расклейщикам отрубать руки", - написал на "стене" депутат.

Примечательно, что предыдущая и последующая записи собрали на странице Милонова значительно меньше лайков и репостов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.