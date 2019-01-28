На Малой Садовой улице задержали двух активистов "бессрочного протеста"

Полиция задержала на Малой Садовой улице активистов «бессрочного протеста» Дмитрия Дорохина и Дмитрия Гусева, сообщает Telegram-канал «Помощь задержанным СПб».

Сообщается, что их задержали по обращению граждан. Предположительно, активистов везут в 78-й отдел полиции.

Для Дорохина это уже второе подобное задержание за последние дни. 26 января его задержали на углу Невского проспекта и Малой Садовой, когда он стоял в пикете. Тогда же задержали и других активистов – Романа Самойлова, Марию Малышева и Александра Миронова. Вскоре их отпустили с копиями протоколов о доставлении и об изъятии плакатов.