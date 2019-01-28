Навальный требует в суде наказать назначенного ему госзащитника

Хамовнический суд Москвы рассмотрит жалобу Алексея Навального на решение Адвокатской палаты столицы не наказывать адвоката, работавшего по назначению на процессе по делу о продлении политику испытательного срока, передает «Интерфакс».

В суде подтвердили, что жалоба поступила. Досудебная подготовка назначена на 18 февраля.

В июне Симоновский суд Мосвы продлил Навальному на год испытательный срок по делу «Кировлеса». Интересы политика представляла назначенная судом адвокат Лидия Маликова. Адвокат Навального Ольга Михайлова позже заявила, что назначенный судом защитник не имел права представлять интересы оппозиционера при наличии у него адвоката по соглашению.

По мнению Навального и его адвокатов, Маликова грубо нарушила Кодекс адвокатской этики. Политик намерен добиться наказания для юриста, вплоть до лишения ее статуса.

Навального дважды приговаривали к условному сроку по двум уголовным делам. В декабре 2014 он получил 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет по «делу „Ив Роше“». В августе 2017 суд продлил испытательный срок по этому делу до конца 2020 года.