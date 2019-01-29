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10:05

"Дождь": Структуры Пригожина взялись за выборы губернатора Петербурга

Политтехнологи, связанные, по мнению "Дождя", со структурами петербургского миллиардера Евгения Пригожина, приступили к кампании по выборам градоначальника Северной столицы. Электоральное событие, напомним, пройдет в сентябре 2019 года.

В период с октября 2018-го по январь 2019-го в изданиях, которые, полагают в РБК, входят в "медиахолдинг", который связывают с именем предпринимателя, появилось свыше тысячи "подсвечивающих" положительные деяния нового врио губернатора Александра Беглова новостей. Согласно аналитическому исследованию "Медиалогии", проведенному по просьбе "Дождя", большое количество таких новостей было на интернет-ресурсах "Невские новости" (745), РИА ФАН (336), Inforeaktor.ru (254).

Близкие к администрации президента собеседники телеканала отмечают, что именно Беглова готовят как "кадрового назначенца" Кремля на грядущих выборах, поэтому медиаструктурам, которые связывают с именем Пригожина, и было поручено дать старт его предвыборной кампании, которая якобы уже идёт. Источники "Дождя" уточнили также, что некие "люди Пригожина" делят данное "задание" с представителями АП - политтехнологами главы кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и командой руководителя аппарата губернатора Петербурга Любови Совершаевой. Сам Пригожин, считает один из источников "Дождя", может поставить во главе кампании политтехнолога Ярослава Игнатовского.

Для медиаструктур участие в электоральных процессах разных государственных уровней не ново, поделились в "Коммерсанте", напомнив о материале, вышедшем в газете в 2018 году и касающемся мониторинга социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Беглов и бизнесмен знакомы не первый год, продолжили в "Дожде": в 2011 году, ответствуя на вопрос издания "Город 812", как Пригожин заработал благосостояние, он поведал следующее: "Когда решил заняться промышленными масштабами, сделал предложение Матвиенко, она отказалась. Я пошел к Беглову, он к Медведеву, тот к Путину. Это не вчера было".

Другой источник телеканала известил, что технологам Пригожина могут поручить информационно сопровождать предвыборную кампанию Беглова, а Совершаевой курировать "техническую сторону вопроса": "В Кремле понимают, что так будет лучше с точки зрения удовлетворения интересов всех сторон, всем достанется по участку работы".

В ноябре на просторах Сети появился мультфильм о "хорошем дяде Саше" Беглове - "бойце" с нерадивыми чиновниками. "Фонтанка" предположила, что и идея, и создание материала могут принадлежать "фабрике троллей".

Рейтинг действующего губернатора Петербурга на закрытых фокус-группах - ниже 30%, рассказал ещё один собеседник "Дождя".

"Это человек - второй тур, если ничего не сделать с кампанией. Ситуация для власти там гораздо хуже, чем была в Приморье", - заявил телеканалу один из политтехнологов Кремля.

Общие расходы на предвыборную кампанию в Северной столице могут составить свыше 600 млн рублей, подытожили источники "Дождя". 

Напомним, в 2019 году в Петербурге одновременно пройдут муниципальные и губернаторские выборы. Намерение участвовать во вторых высказывали желание депутат ЗакСа из фракции "Яблоко" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражала Оксана Дмитриева из Партии Роста. На свои губернаторские амбиции намекала и сопредседатель Партии перемен Ксения Собчак.

Беглов в большом интервью телеканалу 78 на вопрос о возможном участии в событии ответствовать прямо отказался.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:27    
13:55 Беглову не о выборах надо думать, а о снежном фронте, который опять на Питер движется. Что будет завтра-послезавтра на дорогах важнее, чем тупая лесть проплаченных пригожинских трололей.

14:57    
Будет очень приятно увидеть, как обосрутся кремлевские кураторы.

14:03    
12-39
Нет, ну, ты прав в натуре, я за твою тему впишусь. По всей зоне крысы голимые казну дербанят и общак тырят. Беспредел. Администрация на югах оттягивается, по шалманам гужуется и в банях чифирит, а на контингент им поровну. Слышь, этот 12-22 ваще вальты словил, акробат. Положи на него, не кипешись. Авторитеты без нас порешают кого смотрящим поставить.

13:55    
Кому-то нравится Беглов, кому-то нет, но его победа на выборах не вызывает сомнений у здравомыслящих петербуржцев, а особенно у истинных ленинградцев!

13:47    
По улицам не пройти, в городе грязь, торговцы у метро торгуют с одних ящиков трусами и рыбой, на Приморской, например. Что меняется- ничего. А политические высказывания этого претендента ниже плинтуса. Вот возглавить комитет ЖКХ в самый раз. При этом чиновнике город как был так и будет с судьбой областного центра, а не европейский культурный мегаполис.

13:13    
12.22 - спасибо за комментарий, он прекрасно демонстрирует ваш днищенский уровень. Пишите еще.

12:39    
12:22, для гопников приличные люди - чмошники, "не пьют, не воруют, что с такими считаться"? Я Вас верно понял? Вы всегда найдете своего конкретного кандидата, нормального пацана, который живет не как чмо, а по понятиям, лохов опускает, за шмот отвечает, базарит по фене.

12:39    
А может лучше пригожинские ЧВК ввести в Питер для борьбы с прозападными экстремистами?

12:38    
12-22
Товарищ, при всём уважении к Вашему личному мнению, предлагаю, всё же, обойтись без шовинистических интонаций в общественном месте.

12:22    
12:11. А у кого выше рейтинг в Питере? У этого чмошника Пивоварова или жидяры Вишневского,что ли?

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