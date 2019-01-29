"Дождь": Структуры Пригожина взялись за выборы губернатора Петербурга

Политтехнологи, связанные, по мнению "Дождя", со структурами петербургского миллиардера Евгения Пригожина, приступили к кампании по выборам градоначальника Северной столицы. Электоральное событие, напомним, пройдет в сентябре 2019 года.

В период с октября 2018-го по январь 2019-го в изданиях, которые, полагают в РБК, входят в "медиахолдинг", который связывают с именем предпринимателя, появилось свыше тысячи "подсвечивающих" положительные деяния нового врио губернатора Александра Беглова новостей. Согласно аналитическому исследованию "Медиалогии", проведенному по просьбе "Дождя", большое количество таких новостей было на интернет-ресурсах "Невские новости" (745), РИА ФАН (336), Inforeaktor.ru (254).

Близкие к администрации президента собеседники телеканала отмечают, что именно Беглова готовят как "кадрового назначенца" Кремля на грядущих выборах, поэтому медиаструктурам, которые связывают с именем Пригожина, и было поручено дать старт его предвыборной кампании, которая якобы уже идёт. Источники "Дождя" уточнили также, что некие "люди Пригожина" делят данное "задание" с представителями АП - политтехнологами главы кремлевского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева и командой руководителя аппарата губернатора Петербурга Любови Совершаевой. Сам Пригожин, считает один из источников "Дождя", может поставить во главе кампании политтехнолога Ярослава Игнатовского.

Для медиаструктур участие в электоральных процессах разных государственных уровней не ново, поделились в "Коммерсанте", напомнив о материале, вышедшем в газете в 2018 году и касающемся мониторинга социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Беглов и бизнесмен знакомы не первый год, продолжили в "Дожде": в 2011 году, ответствуя на вопрос издания "Город 812", как Пригожин заработал благосостояние, он поведал следующее: "Когда решил заняться промышленными масштабами, сделал предложение Матвиенко, она отказалась. Я пошел к Беглову, он к Медведеву, тот к Путину. Это не вчера было".

Другой источник телеканала известил, что технологам Пригожина могут поручить информационно сопровождать предвыборную кампанию Беглова, а Совершаевой курировать "техническую сторону вопроса": "В Кремле понимают, что так будет лучше с точки зрения удовлетворения интересов всех сторон, всем достанется по участку работы".

В ноябре на просторах Сети появился мультфильм о "хорошем дяде Саше" Беглове - "бойце" с нерадивыми чиновниками. "Фонтанка" предположила, что и идея, и создание материала могут принадлежать "фабрике троллей".

Рейтинг действующего губернатора Петербурга на закрытых фокус-группах - ниже 30%, рассказал ещё один собеседник "Дождя".

"Это человек - второй тур, если ничего не сделать с кампанией. Ситуация для власти там гораздо хуже, чем была в Приморье", - заявил телеканалу один из политтехнологов Кремля.

Общие расходы на предвыборную кампанию в Северной столице могут составить свыше 600 млн рублей, подытожили источники "Дождя".

Напомним, в 2019 году в Петербурге одновременно пройдут муниципальные и губернаторские выборы. Намерение участвовать во вторых высказывали желание депутат ЗакСа из фракции "Яблоко" Борис Вишневский и его соратник по партии Николай Рыбаков. КПРФ также рассматривает возможность выдвинуть своего кандидата. Готовность принять участие в электоральном процессе также выражала Оксана Дмитриева из Партии Роста. На свои губернаторские амбиции намекала и сопредседатель Партии перемен Ксения Собчак.

Беглов в большом интервью телеканалу 78 на вопрос о возможном участии в событии ответствовать прямо отказался.

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