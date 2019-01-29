ОБЭП продлит проверку документации по "спорным" землям на Смоленке

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу в ответ на депутатский запрос главы фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Алексея Ковалева известило, что планирует продолжить проверку законности передачи двух земельных участков под строительство апарт-отелей на землях в устье реки Смоленки. Документацию по данному поводу подготавливали в комитете инвестиций и комитете имущественных отношений Смольного.

Ход проверки работ поставлен на контроль МВД, сообщил в письме Ковалеву глава ОБЭП Петербурга Денис Михайлов.

Помимо прочего, Ковалеву ответствовала и прокуратура, заявив, что УФАС направило в правительство города предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушений антимонопольного законодательства "в связи с нарушением действующего законодательства при выделении обществу земельных участков". Между тем, само надзорное ведомство оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявило, однако рекомендовало депутатам поторопиться с окончательным принятием законопроекта о включении территории в устье Смоленки ЗНОП.

Градозащитники, напомним, обозначенные земли практически "отвоевали": ЗакС в первом чтении принял новые поправки в региональный закон о зеленых насаждениях общего пользования. В них, в частности, предлагается включить в перечень ЗНОП два участка в устье реки Смоленки общей площадью 2,5 га.

Также уволилась и глава комитета инвестиций Смольного Ирина Бабюк, имя которой связывают с продвижением тех проектов Смольного, которые предполагали или предполагают застройку зеленых зон Петербурга.

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