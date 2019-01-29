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11:39

Топ-менеджера "Росгеологии" Горринга уволили из-за скандального стрима

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга из-за опубликованного в интернете отрывка из стрима чиновника на Twitch, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря министерства Наталью Хлопунову.

Накануне Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал отрывок из стрима Горринга, записанный во время игры в PUBG. На видео чиновник через слово матерится, оскорбляет и угрожает расправой другим игрокам, рассказывает об интимных отношениях с сотрудницами «Росгеологии».

Также он заставляет сидящую рядом с ним подчиненную рассказать о том, как он ее уволил за то, что она купила чиновнику билет на самолет в бизнес-класс вместо первого, а потом отправил работать в филиал, чтобы «стучать» ему о происходящем там. К тому же чиновник нецензурно успел похвастаться грядущей встречей с главой «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

В Минприроды видео назвали «возмутительным». «Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала - первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор», - сообщила Хлопунова.

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