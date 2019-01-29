Беглов намерен вплотную заняться стратегическим обновлением Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на прошедшем сегодня, 29 января, заседании городского правительства обозначил дальнейшее, как ему видится, развитие Северной столицы.

Фактически, передает MR7, озвученное врио выглядело как положения из предвыборной кампании.

Так, например, Беглов полагает, что стратегия развития города на Неве - "объективная и реалистичная" - должна базироваться на майских указах Владимира Путина. Вместе с тем, необходимо учитывать мнение горожан, высказанное по тому или иному поводу, а также "бережно" относиться к инвесторам.

"Петербург должен быть локомотивом развития всей России", - наказал врио.

Город должен озаботиться сохранением своего исконного исторического стиля, продолжил Беглов, а также активно внедрять многогранные инновационные технологии.

Важно, чтобы своевременно решались "проблемы безопасности, экологии, обновлять очистные сооружения на предприятиях", совершенствовалась система переработки отходов: петербуржцы, напомним, просят местные власти как можно вплотнее заняться вопросом внедрения системы раздельного сбора мусора.

"В администрации будет создана структура, отвечающая за стратегическую модернизацию города", - пообещал Беглов, анонсировав напоследок кадровые ротации в Смольном.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.