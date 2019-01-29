Профицит бюджета Петербурга в 2018 году составил 10 млрд рублей

Бюджет Петербурга в 2018 году исполнен с профицитом 10 млрд рублей, передает АБН со ссылкой на главу комитета финансов Алексея Корабельникова.

На заседании правительства Петербурга Корабельников заявил, что доходы города в 2018 году составили 579,7 млрд рублей. Расходы составили 569,6 млрд рублей.

Наибольшую долю доходов составил налог на доходы физлиц – 257 млрд рублей, передает MR7. 50 млрд рублей город получил от акцизов, в основном на нефтепродукты. 25 млрд рублей составили доходы от упрощенного налогооблажения, 16,5 млрд рублей поступили в качестве налогов от консолидированных групп – таких как «Газпромнефть» и другие крупные компании. Еще 33 млрд рублей – это неналоговые доходы.

Беглов поручил комитету финансов увеличить поступления из федерального бюджета. Пока они равняются 4%. Корабельников предположил, что городскому правительству следует «заручиться поддержкой Минфина».

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