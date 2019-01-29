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12:11

Чиновник Минэкологии "украсил" рабочий кабинет чучелом краснокнижной совы

На просторах интернета появилась фотокарточка, сделанная в служебном кабинете советника министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Рабочая обстановка помещения не вызывает нареканий: на столе - документы, интерьер обыденный, сам чиновник проводит встречу. Между тем, на заднем фоне, на подоконнике, расположилось чучело совы. Как выяснил Telegram-канал Mash, данная птица - бородатая неясыть, занесенная в Красную книгу региона.

sova.jpg (65 KB)Фото: Telegram-канал Mash

Фотография всполошила местных зоозащитников. Активистов смущает нахождение чучела на рабочем месте советника "экологического" министра. Отмечается, что данным обстоятельством заинтересовалась прокуратура Челябинской области.

Напомним, не так давно депутат Госдумы Владислав Резник предложил Минприроды разрешить охоту на занесенных в Красную книгу животных за деньги, которые должны будут идти на финансирование охраны тех же видов. В пример он привёл опыт некоторых стран Европы, где охота на редких зверей разрешена при условии дальнейшего финансирования их жизнедеятельности и помощи в восстановлении популяции.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:22    
Не думаю, что этот товарищ сам убил, съел и сделал чучело. Может быть это конфискат, и всё законно. Но в любом случае охотничьи трофеи в кабинете природоохранителя - это идиотизм и нонсенс.
И почему это я при взгляде на фото вспомнил про синдром Дауна?
Прокуратуре - уважение и успехов.

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