Беглов: Бюджет должен быть понятным для любого жителя города

На заседании правительства 29 января врио губернатора Александр Беглов призвал комитет финансов Петербурга сделать главный финансовый документ города понятным и прозрачным не только для чиновников, но и для каждого жителя города.

Претензии к бюджету предъявила в ходе мероприятия депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева. По ее словам, сам формат документа неудобен для исследования экспертами.

- В моем понимании бюджет, прежде чем должен быть понятен гражданам, должен быть понятен специалистам и профессионалам. К сожалению, бюджет в том виде, в котором он представляем, непонятен. Потому что он представляется в "вордовском" файле, а не в Excel. Если мы говорим о цифровизации и о том, что мы хотим быть пионерами в области бюджетирования, то давайте хотя бы сделаем его в Excel.

Она также попросила прорабатывать пояснительные записки к бюджету и подробнее объяснять строки расходов и источников покрытия дефицита. Врио губернатора Александр Беглов с ее претензиями согласился.

- Бюджет должен быть не только понятным, но он должен быть прозрачным. Любой житель города должен понять, как устроен бюджет, какие статьи могут защитить его семью. Простая бабушка должна разобраться, что ей положено в бюджете, - заявил он.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников в свою очередь заявил, что у комитета "никаких секретов от депутатов нет", и он может предоставить им информацию в удобном для них виде. Он также заметил, что предложения фракции Партия роста, которую представляет Дмитриева, не всегда реализуемы. В частности, город не может просто отказаться от выплат по договорам ГЧП. Однако Беглова доводы Корабельникова не убедили.

- Если депутатам непонятно, и они не могут разобраться с вопросом. То надо сделать так, чтобы им было понятно. Не все депутаты имеют экономическое образование. Если они не могут разобраться, то как жители разберутся, - еще раз подчеркнул он.

Вице-губернатор Евгений Елин, курирующий комитет финансов, сообщил врио, что к работе над бюджетом будут привлекаться опытные эксперты, а Оксане Дмитриевой было предложено стать главным экспертом по вопросам финансирования благоустройства. "Это значит, что мы представляем полную информацию. И все что знаем мы, будут знать и эксперты", - заверил Елин Беглова.

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