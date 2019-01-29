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12:54

КГИОП требует возбудить уголовное дело из-за уничтожения дачи Кохно в Сестрорецке

КГИОП обратился к прокурору Курортного района с просьбой отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконной разборки дачи Кохно в Сестрорецке, сообщили в Смольном.

То, что от памятника деревянного зодчества начала XX века остался лишь фундамент, КГИОП узнал летом 2018 года. Чиновники обратились в районный отдел полиции с заявлением по ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Однако полиция дважды отказала в возбуждении дела, сославшись на то, что установить местоположения собственника не представилось возможным. В КГИОП сочли это необоснованным, решив, что правоохранители не приняли всех мер, чтобы разобраться в деле. Например, не приняли меры по поиску собственников, данные которых чиновники привели в заявлении по сведениям петербургского Росреестра, не запросили информацию в администрации Курортного района и других госорганах, не опросили свидетелей.

С 2012 года дача находится в частной собственности. Спустя три года КГИОП признал ее объектом культурного наследия регионального значения, а в 2017 году направил собственнику охранное обязательство, где прописано, что тот должен до 2021 года выполнить работы по сохранению.

Собственник – Герасим Хегай – в суде добился отмены признания дачи памятником, и КГИОП пришлось отменить распоряжение 2015 года. Однако ведомство тут же приняло новое, включив дачу в реестр снова.  

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13:08    
Молодцы КГИОП. Но уж дюже медленно. На горячем надо брать.

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