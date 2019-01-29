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12:56

КРТИ: Работу "Метростроя" доделают сразу несколько новых компаний

В Смольном выражают надежду на то, что в ближайшее время будут заключены новые договоры подряда на продолжение работ по строительству новых станций петербургской подземки, начатые "Метростроем", передает "Фонтанка".

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин поведал журналистам, что на данный момент в правительстве города идут переговоры с несколькими подрядчиками - компаниями "Стройтрансгаз", "Ойкумена" и "Трансинжстрой". Основная задача, поставленная перед ними, задействовать в работах кадровый состав "Метростроя".

Отмечается, что консервации простаивающих объектов, а также новых госэкспертиз и разработки проектов не предполагается.

Ответствуя на вопрос о том, реально ли в ближайшее время ввести в эксплуатацию станции Фрунзенского радиуса, Харлашкин заявил, что, вероятнее всего, петербургские "школьники 1 сентября поедут в метро".

Конфликт Смольного и "Метростроя" длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам.

На данный момент из 4 контрактов с "Метростроем" официально расторгнуты 3.



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