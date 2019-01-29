"Весна" расклеила в метро плакаты с критикой Беглова и уборки снега

Активисты «Весны» расклеили в вагонах петербургского метрополитена плакаты, посвященные теме некачественной уборки снега и критике врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова.

Плакаты представляют собой пародию на серию «Давайте говорить как петербуржцы», подготовленную при участии филолога Людмилы Вербицкой. Заголовок рядом с фотографией Беглова гласит «Давайте получать травмы как петербуржцы».

Такой плакат стал одним из поводов для визита полицейских в типографию, где работал активист «Весны» Михаил Борисов. Обошлось без задержаний, но правоохранители изъяли компьютеры, где были файлы для печати, а Борисов вскоре сообщил, что его уволили.

«Этой акцией мы хотим показать, как меняется город при Александре Беглове: плохая уборка улиц и хамство властей теперь ассоциируется с культурной столицей», – заявили представители «Весны».

Снегопады в Петербурге продолжаются, многие считают, что рабочих рук для уборки снега недостаточно. Депутат Борис Вишневский недавно сам взялся за уборку снега, вооружившись лопатой – а заодно «совершил восхождение на пик Беглова», как он назвал покорение одного из больших сугробов в Василеостровском районе.

Беглов на заседании правительства признал, что «завалили город горами снега», но заявил, что «некоторые покоряют эти горы с ледорубами, вместо того чтобы помочь их убрать».



Фото: Георгий Марков

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