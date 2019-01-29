Коммунальщики обновили забор на Лиговском: поменяли с серого на черный

Свидетелями "небывалого" коммунального благоустройства стали жители Центрального района: на Лиговском проспекте работники дорожно-коммунальных служб в минувшие выходные установили по периметру проезжей части новый забор, который внешне от привычного петербуржцам алюминиевого серого отличается лишь цветом - он чёрный. Наблюдением поделились очевидцы с пабликом "Центральный район за комфортную среду обитания".
Фото: "Центральный район за комфортную среду обитания" зима-2019
Фото: скриншот Google Maps лето-2018
"Молодцы, дорожники! Поняли, что бюджет нужно осваивать с самого начала года, а не впопыхах в декабре", - иронизируют подписчики.
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