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14:05

Правительство Ленобласти: Коваль не задержан, его опрашивают

Вице-губернатор Ленобласти по ЖКХ и энергетике Олег Коваль не задержан, его опрашивают правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«Олег Коваль не задержан. В настоящий момент его опрашивают», - сказал собеседник агентства.

Подробности дела пока не раскрываются. Источник агентства сообщил, что интерес правоохранителей к Ковалю связан с его предыдущей работой в структуре «Газпрома».

Ранее сообщалось, что Коваль задержан, по некоторым данным – на рабочем месте. Обыски проводит служба экономической безопасности управления ФСБ, сообщали источники.

Коваль ранее работал в «Газпром газораспределение». Предполагалось, что задержание может быть связано с контрактами структур компании на газификацию в Вологодской области.

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