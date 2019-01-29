Росгвардия по случаю профпраздника желает видеть на сцене Кремля Лепса, "Любэ" и Газманова

Представители Росгвардии разместили на портале госзакупок тендер на проведение в стенах Кремлевского дворца торжества по случаю профессионального праздника - Дня войск нацгвардии, поделилась радиостанция "Говорит Москва".

На праздничный концерт, который должен состояться 27 марта, ведомство готово потратить почти 19 млн рублей.

Согласно техзаданию, на сцене росгвардейцы желают увидеть выступление элиты российской эстрады, а именно, - Олега Газманова, Григория Леса, группы "Любэ" и иных звезд, не меньшей величины.

В случае, если обозначенные персоны не смогут посетить концерт, силовиков устроят и такие исполнители, как Лев Лещенко, Александр Маршал, Зара, Александр Розенбаум, "Хор Турецкого". Также желательно выступление и молодых коллективов патриотической направленности.

Согласно госзакупке, всем выступившим артистам необходимо вручить букеты, состоящие из цветов из следующего перечня: рускус, гипсотия, гербера, брасика, роза кустовая, роза пинфлоид, роза микс, эустома, орхидея, аспидистра, альстромерия, хризантема кустовая, хризантема одноголовая, аралия, кешью, дендробиум, фикус; букеты должны быть в сетке и перевязаны декоративной лентой".

Ранее за 10 млн бюджетных рублей чиновников МВД угощали по случаю профессионального торжества изысканными блюдами в стенах Кремля.