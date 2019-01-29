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15:22

В шести районах Петербурга отказались согласовать акцию "Антиклерикализм"

Власти шести районов Петербурга не согласовали акцию «Антиклерикализм», приуроченную к годовщине принятия Декрета об отделении церкви от государства, сообщила представитель оргкомитета, бывший депутат ЗакСа Ирина Комолова.

По ее словам, чиновники использовали «надуманные предлоги». Среди причин для отказа – очистка парка от снега и наледи, «интенсивность движения пешеходов и транспорта» на Комсомольской площади и у памятника Горькому в Петроградском районе. В последнем случае чиновники решили, что митинг может «отвлечь внимание водителей, что создаст аварийную ситуацию», сообщила Комолова.

Власти четырех районов не предложили организаторам альтернативных мест, отметила Комолова. Она добавила, что оргкомитет акции подготовил иски против трех районных администраций и «продолжит борьбу за права граждан на свободу митингов и собраний в суде».

«Антиклерикализм» - ежегодная акция, которая проводится в Петербурге и ряде других городов страны. В разные годы организаторы сталкивались со сложностями при ее проведении. В 2011 году на активистов напали ультраправые, в последнее время антиклерикалам не раз отказывали в согласовании. В 2018 году митинг удалось согласовать, после этого стало известно, что одного из участников акции, ученика Волховского политехнического техникума Дмитрия Радчинского, вызвали на беседу к директору.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:27    
Нет такого "городского закона", чтобы любое массовое мероприятие проходило только в Удельном парке. А если вы считаете, что есть - то посылайте туда сначала крестные ходы, парады, все районные елки и концерты с Дворцовой площади

17:13    
Поддерживая идею гнать попов в шею, считаю место проведения нельзя выбирать по своей прихоти. Есть Удельный парк - шлёпайте туда. Ни для кого не должно быть исключений из городского закона.

15:40    
Даёшь Россию атеистической! Долой средневековые религиозные предрассудки и догмы!

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