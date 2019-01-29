Москалькова предложила отдавать пережившим домашнее насилие женщинам зарплату их мужей

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила в течение шести месяцев перечислять женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, зарплаты совершивших проступок мужей, передает «Интерфакс».

«В качестве профилактической меры наказания за насильственные действия в семье некриминального характера я бы предложила в течение полугода переводить заработную плату супруга на счет супруги, чтобы только она распоряжалась деньгами супруга», - сказала Москалькова.

Она добавила, что по ее мнению, в России следует принять закон о противодействии домашнему насилию. Омбудсмен напомнила, что будучи депутатом Госдумы, вносила подобный законопроект, но его отклонили.

Закон о декриминализации побоев в семье был подписан президентом России Владимиром Путиным в феврале 2017 года. Он перевел нанесенные впервые побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения. Теперь на первый раз побои в семье грозят административным штрафом от 5 до 30 тысяч или арестом на 10 – 15 суток.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за один лишь 2017 год в российские суды поступила 161 тысяча дел о домашнем насилии, что многократно превышает аналогичные показатели за прошлые годы. В декабре 2018 года Москалькова назвала принятие этого закона ошибкой.