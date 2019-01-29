Вишневский: "Мемориал" не выселяют, он остаётся на прежнем месте

Вице-губернатор Евгений Елин, пообещавший парламентарию Борису Вишневскому проверить информацию о выселении правозащитного центра "Мемориал", отчитался, что вопрос закрыт - организация может и далее оставаться в занимаемых ею помещениях на Разъезжей улице, 9.

"Расторжение старого договора аренды остановлено, выселения не будет, новый договор аренды будет заключен до 1 марта 2019 года. Надеюсь, что больше ничего не помешает «Мемориалу» нормально работать", - известил "яблочник" у себя в Telegram-канале.

Напомним, ситуация вокруг выселения правозащитного общества до недавних пор оставалась в "подвешенном" состоянии.

"Мемориалу" отказали в продлении аренды помещения на Разъезжей в июле 2018 года. Офис организации располагался там с 1997 года. Вишневский пытался выяснить причины столь неожиданного расторжения договора у врио губернатора Александр Беглова, однако он не счел нужным оказывать аудиенцию депутату, поэтому обсудить вопрос не удалось. В ноябре уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов также попросил главу города вмешаться в ситуацию. Повестка даже дошла до внимания Владимира Путина.

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