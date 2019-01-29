Оксана Дмитриева: Корабельников постоянно выкручивается

Отчет по исполнению бюджета города за 2018 год свидетельствует об абсолютно неудовлетворительном планировании доходов, расходов и дефицита бюджета, заявила в беседе с ЗАКС.Ру 29 января депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева.

- Исполнение бюджета подтверждает все те вопиющие ошибки, которые были сделаны при его планировании. Когда планируют огромный дефицит бюджета и искусственно занижают доходы, например, не принимают финансирование снегоуборочный техники. Средства на самом деле были. Их можно было заложить, - сетует Дмитриева.

Одной из причин такого положения Дмитриева считает деятельность главы комитета финансов города - Алексея Корабельникова:

- Во-первых, у господина Корабельникова маниакальное стремление размещать бюджетные остатки на счетах в банках, - полагает глава фракции Партии роста. - Во-вторых, у него маниакальное стремление взять в долг. Поэтому он всегда рисовал завышенный дефицит бюджета. Этим он всех пугал. Чтобы занижать расходы и не брать дополнительные обязательства.

По словам Дмитриевой, Корабельников на заседании правительства 29 января пытался выкрутиться и просто давал неверную информацию касательно дополнительных доходов и источников. «Не учитывались все наши предложения, попытка увернуться и опять вранье. Раньше было вранье и сейчас вранье», - считает депутат.

В частности, "Партией роста" предлагалось оптимизация управленческих расходов, которые могли принести городу 5 млрд рублей и снижение расходов на нецелесообразные статьи бюджета, позволяющие сохранить 4 млрд рублей.

На заседании правительства врио губернатора Александр Беглов заявил, что для улучшения качества жизни петербуржцев нужны новые инвестиционные проекты. О чем речь, чиновник не пояснил. Но известна необходимая сумма бюджета для их реализации - триллион рублей. Каких-либо конкретных предложений пока озвучено не было.

По итогам 2018 года дефицит бюджета ставил 45,4 млрд рублей.

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