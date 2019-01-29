Штаб Навального в Петербурге начал собственную подготовку к муниципальным выборам

Петербургский штаб Алексея Навального объявил о начале собственной муниципальной кампании. Желающим участвовать активисты предложили заполнить анкету на сайте.

На своем сайте Навальный заявил, что его сторонники намерены «отвоевать» большое количество депутатских мест у «Единой России» «совместно со всеми политическими силами города».

«Конечно, будем дружить и сотрудничать со всеми. "Объединенными демократами" по версии "Открытой России", "Объединенными демократами" по версии "Яблока". "Справедливой Россией", Партией Роста и Оксаной Дмитриевой, КПРФ», - заявил Навальный.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут в сентябре 2019 года, параллельно с губернаторскими. В январе «Объединенные демократы» объявили о регистрации тысячи желающих участвовать в выборах в местные советы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.