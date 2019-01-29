Депутаты усомнились, что завершить работы на Фрунзенском радиусе можно к сентябрю

Опрошенные порталом MR7 депутаты петербургского Заксобрания в целом скептически восприняли новость о том, что уже к сентябрю 2019 года все три ждущие открытия станции Фрунзенского радиуса - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - будут полноценно введены в эксплуатацию. Известие об этом было озвучено сегодня, 29 января, руководителем КРТИ Сергеем Харлашкиным.

Единственным из респондентов, кто не сомневался в том, что станции будут сданы в срок, оказался единоросс Игорь Высоцкий.

"Есть в городе командир - Александр Дмитриeвич Беглов, который подобрал команду профессионалов. Пришла московская команда, которая, безусловно, этих станций много в Москве построила. Я надеюсь и верю в то, что у нас будут достроены станции", - сообщил он.

О том, что рано или поздно строить метро в Петербург приедут москвичи, рассказывал еще экс-вице-губернатор Игорь Албин. Опять же, сегодня Харлашкин обозначил несколько компаний, с кем Смольный рассматривает возможность заключения новых договоров подряда, - "Стройтрансгаз", "Ойкумена" и "Трансинжстрой".

Выразил сомнение в том, что новые станции фиолетовой ветки будут открыты к сентябрю, глава фракции ЛДПР Олег Капитанов.

"Непонятно, как будут передаваться дела от одного подрядчика к другому. Возможно, будут расхождения в объемах, не исключено, что дойдет до каких-то очередных судебных разбирательств", - поведал либерал-демократ, предположив, что в качестве субподрядчика могут взять тот же "Метрострой".

В свою очередь, руководитель фракции Партия роста Оксана Дмитриева полагает, что сдать станции в срок можно, если всё делать "максимально быстро".

"По сути, там [на станциях Фрунзенского радиуса] все готово, и реальных работ не много. Они [новая строительная компания] могут справиться с ними за месяц, полтора", - считает она.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о том, депутаты решили самостоятельно заняться вопросами развития метрополитена. В состав рабочей группы из шести парламентариев вошла в том числе и Дмитриева, которая в беседе с MR7 посетовала, что на данный момент деятельность "команды" не ведется.

"Комиссия ни разу не собиралась. Вообще, мы не можем найти её концы", - пожаловалась глава Партии роста.

Напомним, Конфликт Смольного и "Метростроя" длится не первый год, и официальными конечными причинами разрыва деловых отношений стали "грубое неисполнение" генподрядчиком условий контрактов и "некачественное планирование" проектирования и строительства. В упрек метростроевцам предъявляют нарушения сроков и качества работ при строительстве станций "Беговая", "Новокрестовская", "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", а также систематические задержки заработной платы, полагающейся сотрудникам. На данный момент из 4 контрактов с "Метростроем" официально расторгнуты 3.

Сегодня, 29 января, стало известно о том, что компания обратилась в Арбитраж Петербурга с исками к подведомственному Смольному ГКУ "Дирекция транспортного строительства".

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